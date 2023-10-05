الوطنية للانتخابات تفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس 5 أكتوبر، باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وتستمر الهيئة في تلقي طلبات الترشح حتى 14 أكتوبر المقبل، ثم تعلن القائمة المبدئية للمترشحين وبعد فحص الاعتراضات تعلن القائمة النهائية.

وحددت الهيئة الأوراق المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية وهي:

1- أن يكون مصريًّا من أبوين مصريَّين.

2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.

4- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

5- ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا.

7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

8- ألا يكون مصابًا بمرضٍ بدني أو ذهني يؤثر على أدائه مهام رئيس الجمهورية.

ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تقام بالخارج أيام 10، و11، و12 ديسمبر بالداخل على أن تقام بالخارج أيام 1و2و3 ديسمبر المقبل.