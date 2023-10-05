لغز العثور على جثة شاب داخل شقة بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

اختفاء عن الأنظار شكل لغزًا محيرًا لجيران "محمد" وهموا لطرق الباب ألما في استقبال رد يثلج صدورهم ويطرد السيناريوهات الصادمة من مخيلتهم قبل أن تكتشف الحقيقة المُرة.

رئيس المباحث الجنائيو لقطاع جنوب القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالاشتباه في تغيب شخص في ظل اختفاءه عن الأنظار على مدار أيام.

انتقل مفتش مباحث الفرقة إلى محل البلاغ بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة المعادي؛ لفحص البلاغ والوقوف على ماهيته تنسيقًا من وحدة المباحث.

معاينةرئيس مباحث المعادي أثبتت وفاة "محمد.ر." يبلغ من العمر 37 سنة، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية مع عدم وجود آثار بعثرة في محتويات الشقة.

مفتش الصحة اشتبه في الوفاة مرجحًا أنها نتيجة تناوله عقاقير طبية مستبعدًا وجود شبهة جنائية، وأودعت الشطة الجثمان ثلاجة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.