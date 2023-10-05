شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تكشف تفاصيل الاستعداد لأعمال التقييم بالمدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن الاستعداد لأعمال التقييم والتحقق الداخلي والخارجي لبرامج التعليم الفني، موضحة أنه في إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، لطلاب التعليم الفني بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات المهنية، يتم تنفيذ التالى:

-ضمان تطبيق أعمال التقييم والتحقق طبقاً للمعايير بشكل موحد ومتسق داخل المدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل.

- متابعة مدي مطابقة تقييمات وحدات البرامج للخطة الزمنية للتقييم.

- التأكيد على فعالية دور المحققين الداخليين، ولجنة التقييم والتحقق بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية، وتقديم الدعم والتغذية الراجعة.

- مدي استعداد المدارس الفنية لزيارات التحقق الخارجي.

- تكليف لجنة متابعة منهجية الجدارات بالمديرية بمهام متابعة المدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل وفقاً للضوابط والمهام المرفقة، للوقوف على مدي استعداد المدارس الفنية لأعمال التقييم والتحقق الداخلي والخارجي لبرامج التعليم الفني.

وقالت الوزارة، إن مهام اللجنة لضمان تطبيق أعمال التقييم والتحقق طبقاً للمعايير بشكل موحد ومتسق داخل المدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل وهي كالتالي:-

- متابعة أعمال التقييم والتحقق لضمان تطبيقها طبقاً للمعايير بشكل موحد ومتسق داخل المدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل. التأكد من فعالية دور المحققين الداخليين ومتابعتهم وتقديم الدعم والتغذية الراجعة، بالتواصل مع الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.

- متابعة أعمال لجان التقييم والتحقق بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية، وتقديم الدعم والتغذية الراجعة.

-فحص ودراسة الاعذار المرضية والقهرية للطلاب قبل إرسالها الى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.

- متابعة تكليفات المحققين الخارجيين ومدي استعداد المدارس الفنية لزيارات التحقق الخارجي وتنفيذها.

- متابعة تنفيذ الاجراءات المتخذة بالمدارس الفنية التي تم ارجاء نتائج تقييم البرامج بها.

- حصر وتجميع نتائج تقييم الوحدات الدراسية للبرامج بالمدارس الفنية وارسالها للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني وفقاً للمواعيد المحددة لاعتماد النتائج.

- تقييم أداء منظومة التقييم والتحقق بالمدارس في نهاية العام الدراسي.