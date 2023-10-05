شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القاهرة يهنئ المُعلمين باليوم العالمى للمعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ أيمن موسى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، مدير المديرية، المُعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمُعلم، والذي يوافق يوم 5 أكتوبر من كل عام، مؤكدا أن المعلم يحمل رسالة من أسمى الرسالات، فالتعليم رسالة الأنبياء ومبتغى الأمم، التى تتسلح بالعلم والعمل الجاد .

وأعرب مدير المديرية، عن شكره وتقديره لكل مُعلم ومُعلمة يحملون على عاتقهم رسالة سامية تتمثل في نشر العلم وإنارة العقول في مختلف المجالات والعلوم بين أبنائنا الطلاب، مشيراً إلى دور المعلم الرائد في بناء الأجيال وتكوين الشخصية المصرية السوية ، فهم حجر الأساس فى بناء الأجيال وتكوين مجتمع يسهم فى تنمية الحاضر، ويصنع مستقبلاً زاهراً لوطننا الحبيب .

وتابع وكيل الوزارة: المُعلمون يحرصون كل الحرص على بذل أقصى طاقاتهم من أجل هذا الهدف السامي، بجانب سعيهم الدؤوب لغرس القيم والمُثل العليا والقدوة الحسنة لأبنائنا، فالمعلمون ينجزون العمل في جميع المواقف فهم جنود مجندة للصالح العام يعملون على قلب رجل واحد من أجل مستقبل مصر .

وأكد أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعتز وتفتخر بجميع معلميها ، وتثمن جهودهم المخلصة فى مسيرة بناء جيل الغد، قائلاً : المعلمون ثروة وطنية وعطاؤهم مستقبل وطن.