شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: دورة تدريبية على ريادة الأعمال لفتيات شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بنشر ثقافة العمل الحر وإقامة مشروعات للتوسع فى عملية الإنتاج، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر بشمال سيناء لمساعدة شباب الخريجين فى إقامة مشروعات جرى تنظيم تلك الدورة التى حاضر فيها طارق الشوربجي وهشام رمضان من جهاز تنمية المشروعات، وبحضورمشرفة التدريب صبرين صبحي بمركز تدريب مهني العريش،ومؤكداً استمرار سعي المديرية في توفير مزيد من البرامج التدريبية للشباب لدعمهم وارشادهم توعيتهم بأهمية العمل الحر وأنه السبيل لتحقيق آمالهم وطموحاتهم فى ظل الجمهورية الجديدة.
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