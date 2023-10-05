شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزير الرى: تقييم المنشآت المائية وقناطر الأفمام والحجز على الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة أعمال تقييم المنشآت المائية وقناطر الأفمام والحجز على الترع لمناقشة الإجراءات المتبعة لتحديد أولويات الصيانة أو الاحلال لهذه المنشآت طبقاً لمدى الحاجة لذلك، بما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية .

قال سويلم إن الوزارة قامت بعمل حصر لكافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالى 47 ألف منشأ بمختلف المحافظات ، وإعداد تصنيف مبدئى لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى احتياجها للصيانة أو الإحلال ، وطبقاً لأعمال الحصر والمعاينة على الطبيعة فقد تم تحديد 796 بوابة كأولوية أولى والتي تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد أو صيانة، بحيث تنتهى هذه الأعمال في شهر ابريل 2024، مع إعداد صيغة عقد موحد لتنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لكافة البوابات لتسهيل إجراءات الطرح وضمان جودة الأعمال بمواصفات فنية موحدة .

كما تم تنفيذ أعمال صيانة ل 100 بوابة خلال الفترة الماضية من خلال إدارة الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية .

و وجه سويلم بضرورة توفير العمالة الفنية المدربة والبحارة القائمين على تشغيل البوابات التي سيتم إحلالها، لضمان الاستفادة الكاملة بهذه البوابات، وحسن تشغيلها بعد نهو أعمال الإحلال .