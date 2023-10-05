شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توقف تحويلات المرحلة الثانوية وتؤكد: الحالات الملحة من خلال المديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية، مؤكدة أنه بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى ونظرا لانتهاء أعمال لجنة التحويلات الخاصة بالصفوف الأول والثانى والثالث الثانوى بتاريخ 27 سبتمبر الماضى، يجب التنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية بوقف جميع أنواع التحويلات أو قبول أية طلبات خاصة بالتحويلات للصفوف الثانوية اعتبارا من الأربعاء الموافق 4 أكتوبر الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه فى حالة وجود حالات ملحة يتم إرسالها عن طريق المديرية فى كشف مجمع موضح به الأسباب ورأى المديرية معتمد من مدير المديرية وإرساله إلى الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات العرض على ذات اللجنة ويحظر قبول أية تحويلات خارج هذا الإطار سواء طلبات فردية أو خلافة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن من يخالف هذه التعليمات سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.