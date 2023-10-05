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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل :ختام دورة تدريبية على التفصيل والخياطة لفتيات أسوان والان مع تفاصيل الخبر
وأفاد فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان فى تقريرٍ للوزارة بأن هذه البرامج المقدمة للفتيات تقدم لمن انطبقت عليهم شروط الالتحاق، والبدء فى تدريب المجموعة الأولى بداية شهر سبتمبر الماضي، واشار ان المتدربات قدمن الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على توفير هذه التدريبات المجانية والتى ساهمت فى تعلمهن مهارات الخياطة والتفصيل، كما أشاد مدير المديرية بعمل المتدربات مهاراتهم في الخياطة والتفصيل واتقانهن للمهنة والذى ظهر فى المنتجات التى قمن بشغلها والموديلات المختلفة من الملابس، و مؤكدا استمرار المديرية في تقديم مزيد من التدريبات المجانية للشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها على المهن التي يحتاجها سوق العمل.
الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة 1
الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة
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