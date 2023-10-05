شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تخصص قاعة لاستقبال مرشحى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات، قاعة كبرى مجهزة بالطابق الأرضي، لاستقبال المرشحين أو وكلائهم القانونيين، لتقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 ، حيث سيتمر فتح باب الترشح يوميا حتى في العطلات الرسمية من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخيرة، ولمدة 10 أيام تنتهى في 14 أكتوبر الجاري.

خطوات طلب الترشح

وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في أن يقوم المرشح أو وكيله بسحب نموذج الترشح من أحد موظفي الهيئة المتواجدين في القاعة ويقوم بملء البيانات المطلوبة ثم تسليم تذكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تذكية أو 25 توكيل من توكيلات المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري.

يقوم الموظف المعنى باستخدام ماسح ضوئي في عد توكيلات المواطنين إن وجدت أو التذكيات ثم استلام باقي المستندات المطلوبة من المرشح وهى:

صورة بطاقة الرقم القومي شهادة ميلاد طالب الترشح صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التقرير الطبي الخاص بالمرشحالتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى التوقيع على إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتبارهبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنةإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

وعقب الانتهاء الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمز تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

مواعيد الانتخابات الرئاسية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.