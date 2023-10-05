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وزير الصحة: الرئيس السيسى وجه بمد حملة "100 يوم صحة" 100 يوم إضافية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بمد حملة «100 يوم صحة» لمدة 100 يوم إضافية، لتقديم خدماتها لجميع المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.

 

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خلال الـ100 يوم الماضية 36 مليونا و895 ألفا و432 خدمة، مشيرا إلى أن مواصلة العمل بالحملة يرجع إلى تأثيرها الإيجابي في إتاحة الخدمات على نطاق أوسع، بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين.

 


الرئيس وجه بمد العمل بحملة «100 يوم صحة»

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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