شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تنفيذ 307 آلاف مشروع ضمن "مشروعك" بـ 27.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً عما تم إنجازه بالمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر سبتمبر 2023 ، حيث نجح فى تنفيذ 207.5 ألف مشروع بقروض بلغت حوالى 27.1 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر من 1.6 مليون فرصة عمل، مؤكداً أن برنامج " مشروعك" يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد على دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" لتوفير فرص عمل للشباب فى جميع المحافظات ، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة ورفع مهاراتها وقدراتها وانخفاض نسبة المخاطرة فيها بالإضافة الى دورها تحسين الإنتاجية وزيادة دخل أصحابها.

وأشار اللواء هشام آمنة ، إلى أن محافظة المنيا احتلت المرتبة الأولى فى إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها منذ بدء المشروع وحتى سبتمبر 2023 حيث بلغ حوالى 23.1 ألف مشروع بتكلفة تجاوزت 2.9 مليار جنيه وفرت خلالها أكثر من 160 ألف فرصة عمل، يليها محافظة سوهاج بـ22 ألف مشروع بقروض حوالى 3 مليار جنيه وفرت 158 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة بـ 18.9 ألف مشروع بقروض 1.7 مليار جنيه وفرت حوالى 104 ألف فرصة عمل، ثم محافظة الدقهلية 19.8 ألف مشروع بقروض حوالى 2 مليار جنيه وفرت أكثر من 109 ألف فرصة عمل، ثم محافظة الشرقية بـ16.3ألف مشروع بقروض حوالى 2.6 مليار جنيه، وفرت بها 137.4 ألف فرصة عمل.

وأوضح، أن “مشروعك” يأتى تفعيلاً لمبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تستهدف إتاحة قروض ميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الهدف الأساسى من برنامج “مشروعك” دفع التنمية فى القرى والأحياء والمدن والمراكز فى جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة ، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ووجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لأصحابها ، مشيراً إلى لجان التيسير التى تم تشكيلها على مستوى جميع المحافظات برئاسة سكرتيرى العموم تتولى حل أى مشاكل إدارية ، وتتابع تنفيذ المشروعات وخطط تطويرها المستقبلية وآليات تسويق منتجاتها بهدف دعم قدرة المشروعات واحداث تنمية مجتمعية فى جميع المحافظات.

وأضاف اللواء هشام آمنة ، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” مستمر فى تلقى طلبات جميع المواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات جديدة فى جميع وحدات مشروعك بالمحافظات والبالغ عددها 260 مقر لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة ويتم تحديد القرض بناء على دراسة الجدوى المقدمة ويقوم فريق عمل مشروعك بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم، مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب خاصة فى الجامعات لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التى يقدمها المشروع.