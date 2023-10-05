شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الدفاع المصرى فى لندن يحتفل باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مكتب الدفاع المصرى بالمملكة المتحدة برئاسة اللواء أ ح/ أحمد المشرفى، احتفالية كبرى بمناسبة مرور خمسين عاما على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

حضر الاحتفال السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وحرمه، وعدد كبير من السفراء العرب والأجانب والملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة المتحدة، وكذلك العديد من ممثلى البعثات الدبلوماسية ورؤساء وأعضاء المكاتب الفنية بالسفارة المصرية، فضلا عن قيادات ورموز الجالية المصرية بالمملكة المتحدة.

شارك فى الاحتفال، الذي أقيم بأحد أكبر الفنادق بوسط لندن، عدد كبير من قيادات وزارات الدفاع والخارجية والتجارة الخارجية البريطانية ونواب بالبرلمان البريطاني.

بدأت مراسم الإحتفال بعزف السلام الملكى البريطانى والسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وعرض فيلما تسجيليا تضمن التطور الهائل الذى شهدته القوات المسلحة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ما مكنها من تبوأ مكانة متقدمة في مصاف الدول المتقدمة عسكرياً.

كما تضمن الفيلم أهم الإنجازات التى شهدتها مصر خلال العقد الأخير فى مختلف المجالات: البنية التحتية، الطرق والمواصلات، الطاقة والكهرباء، الرعاية الصحية، التجارة والصناعة، والسياحة والأثار، إذ أثار حجم الإنجازات دهشة وإعجاب الحضور.

شهد الحفل عرض مجموعة من الأغانى والأناشيد الوطنية المصورة التى عبرت عن هذه المناسبة العظيمة والتى لاقت تفاعل وحماسة الحاضرين.

من جهته رحب اللواء أ ح / أحمد المشرفى، ملحق الدفاع، في كلمته بالحضور، وقدم التهنئة للشعب المصرى بهذه الذكرى الخالدة، وأكد على أن مصر لم تناضل فقط لإستعادة أرضها بل من أجل تحقيق السلام العادل.

كما تقدم اللواء أ ح / أحمد المشرفى بتحية إحترام وتقدير لبطل الحرب والسلام الرئيس أنور السادات الذى وضع مصلحة أمته وشعبه فوق أي إعتبار واتخذ بشجاعة قرار الحرب من أجل تحقيق السلام.

وتوجه المشرفي بالتحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين سقوا أرض مصر الطاهرة بدمائهم النبيلة وقدموا مثالاً عظيماً في التضحية والفداء... كما تقدم بالتهنئة لرجال القوات المسلحة الصامدين في كل ركن من أركان مصر مع زملائهم من رجال الشرطة للحفاظ على أمن مصر وسلامتها وإستقرارها.

وأكد اللواء أح/ أحمد المشرفى في كلمته على استمرار عملية التنمية التي تشهدها البلاد بالرغم من التحديات الراهنة التي تواجهها مصر وبالأخص الحرب ضد الإرهاب، لافتا إلى أنها ستحقق الأمان والآمال للأجيال القادمة وستمهد الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر.

كما أشاد اللواء أركان حرب/ أحمد المشرفي بالعلاقات المتميزة بين المملكة المتحدة وجمهورية مصر العربية وبصفة خاصة ما تم إنجازه وما يتم التخطيط له فى إطار تطوير علاقات التعاون العسكرى بين البلدين، وكان آخرها مشاركة الجانب البريطاني في التدريب المشترك المصرى- الأمريكي (النجم الساطع 2023).

وتقدم اللواء المشرفي بخالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء مكتب الدفاع على الجهد المبذول لإعداد الحفل لكى يظهر بالصورة التى تتناسب مع قدر المناسبة.

اختتم الحفل بفقرة فنية لعدد من الموسيقيين المصريين، الذين أدوا بعض المقطوعات الموسيقية الوطنية التى تخلد ذكرى هذا الإنتصار العظيم والتى تفاعل معها جميع الحاضرين.

وقام أعضاء مكتب الدفاع بتوزيع الهدايا التذكارية على جميع المدعوين فى لافتة طيبة لاقت إعجاب وإستحسان الجميع .