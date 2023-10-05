شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتسجيل بيانات أجهزة التابلت لطلاب الثانوية العامة فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية طالبت فيه بضرورة الانتهاء من تسجيل البيانات الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية من خلال التطبيق الإلكتروني وتسجيل الامكانيات التكنولوجية بالمدارس بشكل دقيق وكامل وأيضاً تسجيل بيانات المبني المدرسي، والخطة الدراسية لأعضاء هيئة التعليم بالمدارس والخاصة بتوزيعهم على الفصول الدراسية والمواد باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب، وإتباع دليل المستخدم المعلن بالتطبيق.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.