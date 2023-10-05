شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: انتظام فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح السلع ومنتجات اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية عمل منافذ المجمعات الاستهلاكية، وأشارت الى انتظام العمل اليوم الخميس لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وكذلك منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة كذلك استمرار صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أكتوبر الجارى.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من السلع على بطاقات التموين تضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.