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طرق الحصول على تذاكر السفر عبر خطوط السكة الحديد بمختلف أنحاء الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - اتاحت هيئة السكة الحديد، عدة طرق لحجز تذاكر القطارات بأنحاء الجمهورية، واحدث هذة الطرق، الحجز اون لاين ومن محال الماركت على مستوى الجمهورية، وهذة الطرق هى :

 

1- شبابيك التذاكر بمحطات  القطارات .

2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home  ، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر  للاندرويد  https://play.google.com/store/apps/details...  ، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902  .

3-  المكاتب  المتاحة بالهيئات والنقابات  الحكومية  ببعض  أماكن  الجمهورية   .

4- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية  الديناميكية )  للوجهين القبلي والبحري من خلال  منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتى تقدر ب320 ألف منفذ  .

 

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