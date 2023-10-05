الانتخابات الرئاسية.. تشكيل لجنة لفحص أوراق المرشحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

شكلت الهيئة الوطنية للانتخابات لجنة لتلقي وفحص أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024.

يرأس اللجنة المستشار أحمد بنداري الرئيس بمحكمة الاستئناف ونواب مدير الجهاز التنفيذي المستشار شادي ممدوح رياض مصطفى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق عبد العزيز نائب الرئيس بمحكمة الاستئناف، واللواء أحمد إبراهيم مصطفى سليمان.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات، قاعة كبرى مجهزة بالطابق الأرضي، لرئيس وأعضاء اللجنة.

تستقبل اللجنة المُشكلة المرشحين في انتخابات الرئاسة أو وكلائهم القانونيين وتتلقى أوراق الترشح حتى 14 أكتوبر الجاري.

خطوات تقديم طلب الترشح تبدأ بحسب المُرشح أو وكيله نموذج الترشح من أحد موظفي الهيئة المتواجدين في القاعة ويقوم بملء البيانات المطلوبة ثم تسليم تزكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تزكية أو 25 ألف توكيل من توكيلات المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري.

ويستخدم الموظف ماسحًا ضوئيًا في عد توكيلات المواطنين إن وجدت أو التزكيات، ثم يفحص باقي أوراق الترشح وهي:

1- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طلب الترشح

2- صورة من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي)

3- شهادة ميلاد طالب الترشح

4- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه

5- إقرار طالب الترشح بأنه من أبوين مصريين وبأنه أو والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى

6- صحيفة الحالة الجنائية

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية

8- إقرار الذمة المالية

9- التقرير الطبي الصادر من إدارة المجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي للمترشح

10- إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية

11- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره

12- إيصال سداد 20 ألف جنيه بخزينة الهيئة بصفة تأمين

13- بيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل من أعمال الهيئة

14- صورة شخصية حديثة لطالب الترشح

وأوضحت الهيئة أن الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها المُرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وعقب الانتهاء الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزًا تم تحديدها، وهى "النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تقام بالخارج أيام 10، و11، و12 ديسمبر بالداخل على أن تقام بالخارج أيام 1و2و3 ديسمبر المقبل.