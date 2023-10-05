مُطاردة على الطريق.. خفير يقتل سائق ويسرق سيارة صاحب مصنع في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل سائق بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سائق بمصنع للبلاستيك -كائن بدائرة المركز، وبها أعيرة نارية.

بالانتقال والفحص تبين أنه لدى توجه المجني عليه للسيارة الخاصة بمالك المصنع- المتوقفة بمحل الواقعةـ قام خفير بالمصنع "له معلومات جنائية" بالتعدي عليه بالسب والشتم وأطلق أعيرة نارية تجاهه من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته ثم قام الخفير بسرقة السيارة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال استقلاله السيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده أمكن ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة طبنجة "مُبلغ بسرقتها".

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.