"خلص عليه في بيته".. عامل يُمزق جسد عاطل بسكين بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة عاطل بمسكنه بالسويس وتمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس بالعثور على جثة (عاطل) داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (فني إنتاج بشركة - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأقر بأنه توجه لمنزل المجني عليه وطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بينهما، وعقب ذلك قام بالتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بصندوق قمامة بمحيط مسكن المجني عليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.