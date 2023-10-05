وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في مسابقة "المبدع الصغير"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

دعت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أبناء المصريين في الخارج للمشاركة في الدورة الرابعة من مسابقة "المبدع الصغير".

وتنظم المسابقة وزارة الثقافة، والتي انطلقت بدءًا من 1 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 31 ديسمبر 2023.

وقالت السفيرة سها جندي، إن ذلك جاء في إطار تنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر الرابع للمصريين في الخارج الذي عقد أواخر شهر يوليو الماضي، بحضور 1000 مصري بالخارج من 56 دولة حول العالم، حيث تمت دعوة وزيرة الثقافة كمتحدث رئيسي خلال المؤتمر.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن توصيات المحور الثقافي للمؤتمر، خلُصت إلى دعم التعاون المشترك لتعزيز الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج من خلال المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، ومسابقة "المبدع الصغير"، وتخصيص فرع للمصريين بالخارج لتعزيز الهوية لديهم، وبرنامج لاكتشاف المواهب بين المصريين بالخارج وتنميتها، وإجراء فعاليات التحكيم عن بُعد.

من جانبها، توجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بخالص الشكر والتقدير لوزيرة الهجرة، على كل ما تقدمه من مجهودات رائدة في مجال رعاية المصريين المقيمين في الخارج، وكذلك دورها في نشر الوعي الثقافي وتنمية القدرات الإبداعية لأطفال وشباب المصريين في الخارج.

يشار إلى أن جائزة "المبدع الصغير" إلى فئتين عمريتين: الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز في كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري، وذلك على النحو التالي: اضغط هنا

أما عن شروط التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير فهي كالتالي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

4- أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا مستوى ثانٍ.

5- أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.

6- ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة ومسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.

7- ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.

8- لا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع.

9- في حالة العمل الجماعي في فرعي (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابًة من قبلهم، وإذا لم تُحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي، (الحد الأقصى للعمل المشترك 3 أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية في باقي الفروع.

10- تُستبعد إداريًا الأعمال التي لم تستوفي شروط الجائزة.

11- التحكيم يتم على مرحلتين: (مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة - مرحلة ثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمُتقدم لمُناقشة العمل المُقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة).

12- في حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها.

13- في حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يظل التقدم ساريًا.

14- "التقدم إلكترونيًا" عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة (www.ckp.eg).

15- عملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمُتقدم الاطلاع عليها.

وللاستعلام والاستفسار عن الجائزة، يمكن الدخول على صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير) على الفيس بوك أو الموقع الإلكتروني (www.ckp.eg) أو التليفون - واتس اب (01559919944).

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