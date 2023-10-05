الري: منشآت الحماية ساهمت في تقليل أضرار السيول في مرسى مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري أنه من المتوقع اليوم الخميس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مواقع متفرقة من السواحل الشمالية ومطروح، وسقوط أمطار خفيفة على مواقع متفرقة من السواحل الشمالية.

كانت تعرضت مدينة مرسى مطروح، مساء أمس الأربعاء، لموجة من الأمطار التي تراوحت قوتها متوسطة إلى غزيرة ونتج عنها بعض السيول الخفيفة والمتوسطة بوادي إسماعيل ووادي الرمل ووادي التواويع بنطاق المدينة.

وقالت الري، في بيان الخميس، إن الأمطار الغزيرة أثرت على عدد من المنازل والطرق بالمنطقة، في حين توقفت الأمطار حاليا على مدينة مرسى مطروح.

وأكدت الوزارة أن أعمال الحماية التي نفذتها في مدينة مرسى مطروح ساعدت في الحماية من السيول التي تعرضت لها المحافظة بالأمس.

وبحسب الوزارة، نجح السد الركامي الذي تم تنفيذه مؤخرا بوادي إسماعيل، في أول اختبار له، والمُنفذ لحماية منطقة الكيلو 4 بالمدينة بتكلفة 11 مليون جنيه، في حجز كميات المياه الواردة إليه من الوادي بإجمالي كمية مخزنة بلغت حوالي 175 ألف متر مكعب من إجمالي سعة تخزينية للسد تبلغ 250 ألف متر مكعب.

ونجحت المنشآت التي نفذتها الوزارة لحصاد مياه الأمطار (خزانات - آبار نشو) في تخزين كميات كبيرة من المياه بنطاق المنطقة التي تعرضت للأمطار.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المستهدف إنشاء سد آخر على وادي التواويع، والذي يؤثر أيضا على نفس منطقة الكيلو 4، وذلك لزيادة قدرة منشآت الحماية للتعامل مع أية عواصف مطيرة مستقبلية.

كما تم إدراج عملية لإنشاء أعمال حماية بوادي الرمل ضمن خطة الوزارة، حيث تتضمن العملية إقامة أحواض تخزين وتدعيم لحواجز إعاقة ركامية قائمة لحماية منطقة الخروبة من أخطار السيول.

وتم مؤخرا ترسية عملية لتنفيذ أعمال حماية بوادي أم لشطان بنطاق مدينة مرسى مطروح لحماية منطقة القصر من أخطار السيول وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.

ومن المقرر إصدار بيان لاحق بعد الانتهاء من فحص منشآت الحماية وحصاد مياه الأمطار بنطاق محافظة مطروح فور جاهزية الطرق المؤدية لها نتيجة سقوط الأمطار.