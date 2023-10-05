وزير الطيران المدني: حرب أكتوبر ملحمة عبور فارقة في تاريخ مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أكد الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، أن حرب أكتوبر ملحمة عبور فارقة في تاريخ مصر.

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الطيران للعاملين بالوزارة والشركات التابعة بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال الوزير إننا على أعتاب الجمهورية الجديدة ونشهد نتاج مسئولية ومسيرة البناء والتنمية والتعمير التي وضعتها الدولة المصرية على عاتقها بجهودها الحثيثة وبسواعد أبنائها الشرفاء من أجل تحقيق العديد من الإنجازات المضيئة على الأصعدة كافة.

وأضاف الفريق محمد عباس: نحتفي سويًا هذه الأيام بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث شهد التاريخ بطولات عظيمة دونت سطوره بأحرف من نور حققها رجال القوات المسلحة البواسل الذين قدموا أرواحهم ودمائهم الحرة فداءً للوطن، واستطاعوا أن يحققوا انتصارًا كبيرًا أبهر العالم، وأثبت إرادة وعزيمة المصريين برفع راية النصر في ملحمة عبور عظيمة كانت بمثابة لحظة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية.

وتابع: نستلهم من تلك الذكرى الخالدة التي جسدت صلابة الإرادة المصرية وعزيمة المصريين المخلصين على التضحية بأنفسهم فداءً للوطن وإعلاءً لكلمة الانتصار التي تعد نبراسا ورمزا ملهما بالإصرار على التفاني والإخلاص في العمل من أجل نهضة وطننا بالتنمية والإصلاح لبناء حاضر أفضل ومستقبل مشرق.

واختتم وزير الطيران المدني: نجدد اليوم العهد سويًا بتضافر جهود جميع العاملين في قطاع الطيران المدني ومواصلة العمل ليلا ونهارا من أجل الوصول لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في الارتقاء والنهوض بهذا المرفق الحيوي ويحقق التقدم والازدهار لصالح وطننا الغالي مصر.

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