شكرا لقرائتكم خبر عن "بالعلم نصنع مستقبل أفضل لعالمنا".. مصر تتصدر جائزة "شومان" للباحثين العرب بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار 41 عاما لم يغب الباحثون العرب عن جائزة مؤسسة عبدالحميد شومان بالأردن، ولم يغب البحث المصرى عن دورتها منذ الإعلان عن مراحل التسجيل وحتى الإعلان عن الفائزين .

وبالأمس، وتحت شعار "بالعلم نصنع مستقبل أفضل لعالمنا"، كان الباحثون المصريون على قمة مسرح التكريم في حفل أقامته مؤسسة شومان بالعاصمة الأردنية عمان للإعلان عن الفائزين من الباحثين العرب حيث تصدر البحث العلمي المصري قمة التتويج بفوز 6 باحثين في مجالات مختلفة بجائزة المؤسسة في دورتها (41)، وأدب الأطفال بدورتها (17)، للعام 2023 وذلك بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الأردني الدكتور عزمي محافظة، مندوبا عن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني.

حقول علمية في مختلف التخصصات، الباحثون المصريون كانوا في المقدمة في تنافس كبير مع أبحاث عربية من مختلف الدول العربية، حيث فاز من مصر عن حقل العلوم الهندسية موضوع "تكنولوجيا حصاد وكفاءة الطاقة: أساليب وتطبيقات" الدكتور سويلم وفا عبد اللطيف شرشير، وعن حقل العلوم التكنولوجية والزراعية بموضوع "الأمن الغذائي" فاز مناصفة كلا من الدكتور محمد أحمد عبد الفتاح العيسوي والدكتور أيمن عبد العزيز سويلم، وعن حقل العلوم الأساسية بموضوع "الأنظمة الديناميكية" وفاز مناصفة الدكتورة سارة إبراهيم محمد عبد السلام من مصر، والدكتور وصفي أحمد عايد شطناوي من الأردن.

وفي حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية فاز الدكتور أحمد محمد أبو زيد من مصر عن موضوع "نماذج تطبيقية في الدراسات المستقبلية"، كما فاز بموضوع "اللسانيات التطبيقية" الدكتور عطا محمد جبريل عبد السميع من مصر أيضا.

ومن الدول العربية الأخرى، فاز بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، عن حقل العلوم الطبية والصحية موضوع "التغذية والحمية والأمراض" الدكتورة فرح عبد القادر ظهير نجا (لبنان)، كما فازت الدكتورة يسرى كريم جابر الهلالي (العراق) عن موضوع "داء النسيان والخرف"، كما فاز عن موضوع "تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الهندسة" الدكتور عريب غيث ميخائيل الخيطان (الأردن).

كما فاز عن موضوع "تقنيات سلاسل الإمداد وتطبيقاتها" الدكتور محمد حسين محمد حمودة (فلسطين)، وفاز بموضوع "الفيزياء الحرارية " الدكتور جيمي أليا رومانس (لبنان)، وعن حقل العلوم الاقتصادية والإدارية فاز الدكتور منير ماهر محمود أحمد (الأردن) عن موضوع "التحول الرقمي المالي".

وفي أدب الأطفال الدورة 17 لجائزة عبد الحميد شومان والتي اختصت في "مجال الشعر في موضوع البيئة الموجهة للأطفال في الفئة العمرية 9-12 سنة"، الشاعرة آسيا أحمد حسين عبداللاوي من الجزائر، في المرتبة الأولى، عن مجموعة قصائدها المعنونة "همس الكائنات"، فيما فاز بالمرتبة الثانية الشاعر "محمد باقر" جميل شغاتي الحسين من العراق، عن مجموعة قصائده المعنونة "أشجار تلون الحياة"، وحل بالمرتبة الثالثة الشاعر عصام عبد السلام محمد كنج الحلبي من سوريا، عن مجموعة قصائده المعنونة "إنا نحب الأرض".

جائزة عبد الحميد شومان تم إطلاقها عام 1982 وتعد أول جائزة عربية، تعنى بالبحث العلمي وتحتفي بالباحثين العرب، وتهدف إلى دعم البحث العلمي وإبرازه في جميع أنحاء الوطن العربي، والمشاركة في إعداد وإلهام جيل من الباحثين والخبراء العرب في المجالات المختلفة.

الدكتورة سارة إبراهيم عبد السلام، قالت في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش الحفل، إنها تشعر بالفخر بأنها فازت بجائزة شومان في مجال تخصصها، معربة عن شكرها وتقديرها لمؤسسة شومان على حسن التنظيم والضيافة والتعامل والتعاون منذ اللحظة الأولى لتقديم البحث.



وأشارت إلى أنها مثلت مصر والجامعة البريطانية فى مصر أيضا في هذا المحفل العلمي العربي العلمي، مقدمة الشكر أيضا على الدعم الذي قدمته الجامعة لها منذ إعلانها تقديم بحثها لمؤسسة شومان.



واعتبرت الدكتورة سارة أن الدعم الذي تقدمه مؤسسة شومان يمثل قوة دفع قوية للبحث العلمي العربي، موضحة أن الجائزة ستكون قوة دفع لها خلال المرحلة المقبلة لمزيد من البحث العلمي الهادف إلى زيادة المعرفة العلمية في حقول التكنولوجيا والعلوم الإنسانية وغيرها.



وحول طريقة التقديم والأسلوب، قالت إنها تقدمت للحصول على جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب في الأنظمة الديناميكية (الرياضيات التطبيقية) لإيمانها بأن الجائزة تمنح دفعة معنوية ممتازة يمكن أن تساعد في تحقيق تطور كبير للباحثين في العلوم والتكنولوجيا الهندسة والرياضيات .



الدكتور محمد أحمد عبد الفتاح العيسوي والفائز بجائزة حقل العلوم التكنولوجية والزراعية بموضوع "الأمن الغذائي"، قال لـ"أ ش أ"، إن البحث يهدف إلى التعامل بالعلم مع مشكلة الأمن الغذائي العربي والعالمي ، مشيرا إلى أنه نجح بالأسلوب العلمي في تخطي أزمة زيادة الإنتاج الغذائي والحيواني التي تعاني منها العديد من الدول.

ولفت العيسوي إلى أن البحث العلمي هو أداة مهمة وقوية لمواجهة التحديات كافة وخصوصا فيما يتعلق بالأمن الغذائي والحيواني، موضحا أنه حريص على أن يوظف علمه فيما ينفع الناس وخصوصا أمنهم الغذائي.

وأشار إلى أن البحث العلمي المصري متقدم في العديد من المجالات والدليل وجود الباحثين المصريين على منصة التتويج دائما في مختلف المحافل العلمية الدولية، مقدما الشكر والتقدير لمؤسسة شومان على هذه الجائزة ولكل من ساهم في الحصول عليها وإعداد بحثه العلمي.



والعام الماضي وفور إعلان الفائزين بجائزة شومان في دورتها 40 /2022، أعلنت الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب عن فتح باب الترشح للجائزة لدورة العام 2023 (41) التي تبلغ قيمتها عشرين ألف دولار، وتمنح تقديرا لنتاج علمي متميز في السنوات الخمس السابقة للترشح، يؤدي نشره وتعميمه إلى الزيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محليا وإقليميا وعالميا، ونشر ثقافة البحث العلمي، وقالت حينها إن آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو 31 مارس 2023، والأمس الأربعاء كان الإعلان عن الفائزين.