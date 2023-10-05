شكرا لقرائتكم خبر عن الدواجن تسجل 70 جنيها فى المزرعة و81 للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس فى البورصة 70 جنيها لتصل إلى المستهلك من 79 إلى 81 جنيها للكيلو، بينما انخفضت البلدي فى البورصة إلى 125 جنيهًا والامهات الى 60 جنيهًا، وفى الأسواق ما بين 70-73 جنيهًا.

أما أجراء الدواجن فقد سجل كيلو الأوراك 85 جنيها، والدبابيس 95 جنيها والبانيه 175 جنيها وشيش الطاووق ما بين 165 حتى 170 جنيها، والأجنحة 55 جنيها.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى، مشيرا الى أنه خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023 تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 133 مليون دولار.

وأضاف وزير الزراعة ان الإفراج شمل 175 ألف طن من الذرة بحوالي 63 مليون دولار وحوالي 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 64 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 6 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 21 سبتمبر 2023) 7.8 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.7 مليار دولار .