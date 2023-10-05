شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعيد فتح الموقع الإلكترونى لتسجيل التحويل داخل النطاق الجغرافى والان مع تفاصيل الخبر
وصرح الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن فضيلة رئيس الجامعة وافق على إعادة فتح موقع الجامعة الإلكتروني لهذه الفئات وعلى الطلاب الذين تقدموا للجامعة بالتماسات ورقية الدخول على الموقع؛ لاستيفاء رغباتهم اعتبارًا من غدٍ الجمعة 5 أكتوبر 2023م وحتى الأربعاء الموافق 11 من أكتوبر 2023م على موقع خدمات الجامعةazu.edu.eg.
وتؤكد الجامعة على أنه لن يلتفت إلى أية طلبات ورقية وردت باليد أو أي طلبات سترد بعد الموعد المقرر الأربعاء 11 من أكتوبر 2023م؛ حرصًا على لحاقهم بزملائهم الذين بدأوا الدراسة في كلياتهم في 30 من سبتمبر 2023م.
وستظهر النتيجة على موقع الجامعة بعد انتهاء الفترة المحددة لتسجيل الرغبات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز