شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بانتهاء حصر أعداد الطلبة المقيدين بالعام الدراسى الجديد منتصف أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من طباعة التقارير الخاصة بالإحصاء الاستقراري فصول وتلاميذ وهيئات التدريس للعام الدراسي2023/2024 واعتماده من مدير المدرسة وتسليمه إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية للانتهاء من إجراءات الاعتماد الإلكتروني منتصف أكتوبر الجارى.

وحذرت وزارة التربية والتعليم، مسئولي أقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية، من اعتماد الإحصاء الإستقراري لأي مدرسة دون استلام استمارات الإحصاء الإستقراري الورقية من المدارس ، مستوفاة كافة التوقيعات مع التأكيد على ضرورة اعتماد مدير المرحلة التعليمية لميزانية المدرسة أعداد الفصول - أعداد الطلاب على مستوى كل صف دراسي.

وقالت وزارة التربية والتعليم، يجب التأكيد على الإنتهاء من تسجيل بيانات أعضاء وحدات المعلومات على مستوى كل مدرسة بالإدارة التعليمية ، لضمان الدخول على الاستمارة الإلكترونية لبيانات المدرسة واستمارة بيانات المعلمين والإداريين (نظام إدارة الموارد البشرية) واستمارة بيانات التلميذ باستخدام البريد الإلكتروني الموحد لمسئولي وحدات المعلومات المدرسية.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.