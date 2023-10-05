شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يُشيد بجاهزية مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابه الصحية، بزيارة تفقدية لأول مستشفى حكومي بالعاصمة الادارية الجديدة، والتي تم تصميمها وتنفيذها وفقا لأعلى المواصفات الدولية، وذلك استعدادا لاعتمادها وفق معايير الاعتماد الدولية الصادرة عن الهيئة .

وأشاد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بانتظام العمل داخل أقسام المستشفي المختلفة واكتمال الفرق الطبية من كافة التخصصات بما يدعم قدرة المستشفي علي تقديم خدماتها بكفاءة عالية علي أيدي متخصصين .

وقد وجه الدكتور أحمد طه إدارات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية المختلفة بتقديم كافة اشكال التدريب والدعم الفني وبالتعاون الكامل مع هيئة التأمين الصحي ومسئولي الجودة بالمستشفى وتشكيل فرق عمل مشتركة من ادارات التدريب والدعم الفني والتسجيل والاعتماد بهدف سرعة تأهيل وتدريب الكوادر الطبية والادارية بالمستشفي بهدف حصولها على اعتماد "جهار" ، بما يضمن تقديم خدمات طبية ذات جودة عالميه للمؤمن عليهم من العاملين المنتقلين للعاصمة الادارية وأسرهم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوفد الهيئة برئاسة الدكتور أحمد طه، صباح اليوم الاربعاء، بمستشفى العاصمة الادارية الجديدة، يرافقه الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابه الصحية، والدكتور حسام ابو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور السيد العقدة، والدكتور وائل الدرندلي، أعضاء مجلس الادارة بالهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، والدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية.

وتفقد الدكتور أحمد طه والوفد المرافق أقسام المستشفى الداخلية وقسم العناية المركزة، وحضانات الأطفال، وغرف العمليات. وأثني علي نظم العمل المختلفة واصفًا طبيعة العمل الطبي بالمستشفى بـ"النموذجية"

كما استمع رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الى شرح لأنظمة السلامة والصحة المهنية ، وكذلك نظم مكافحة الحريق داخل المستشفى، مؤكدا أن معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، تولي أهمية قصوي لتحقيق أعلي درجات الأمان داخل المنشآت الصحية ، كما أنها تتسم بالتركيز على تحقيق الوظائف والعمليات المتعلقة بمكونات الخدمة الصحية بعيدا عن المبالغة في مظاهر الرفاهية التي لا تتطلبها معايير الجودة.

وأضاف د. أحمد طه أن زيارة وفد الهيئة، والتي استهدفت الوقوف على امكانيات المستشفى وقياس مدى التوافق مع المعايير عكست جاهزية المستشفى وكوادرها الطبية لاكتساب الخبرات اللازمة للحصول على اعتماد "جهار" خلال الفترة القريبة القادمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن مستشفى العاصمة الجديدة مقامة على مساحة 25 الف متر مربع، وتعمل بطاقة 200 سرير حيث تشمل 110 سرير داخلي، و 20 رعاية مركزة، و12 حضانة، بالإضافة إلى 6 سرير طوارئ، و 24 ماكينة غسيل كلوي، كما تضم جهاز أشعة عادية، وجهاز مقطعية، وقسطرة قلبية، وجهاز رنين معناطيسي، وأيضًا أقسام بنك الدم والمعامل، والأشعة المجهزة بأحدث الأجهزة، و 12 عيادة خارجية، و7 غرف عمليات لمختلف التخصصات، لاسيما الدقيقة والنادرة.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، أنه تم ارسال التصميمات الانشائية الخاصة بالمستشفى الثانية بالعاصمة الادارية الجديدة إلى لجنة التصميم الآمن بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية لمراجعتها وفقا لمعايير الاعتماد العالمية.

واختتم رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق له جولته، بتفقد العيادات الخارجية، والتعرف على خط سير المريض وذويه بدءا من استقباله وتوقيع الكشف الطبي عليه . كما تفقد ملف المريض الطبي وتبين استيفائه لمتطلبات الاعتماد ، واستمع كذلك الى الطاقم الطبي بعيادات الرمد والقلب والصدر، بالاضافة الى زيارة المعامل الطبية وبنك الدم، والغرفة المركزية المستحدثه بالكاميرات والشاشات للتواصل عن بعد بين المرضى في الرعاية المركزة وذويهم.