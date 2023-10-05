شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجة رسالة هامة حول حقيبة الإسعافات الأولية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن حقيبة الإسعافات الأولية من الأدوات المهمة التى يجب أن تتوافر في البيت أو السيارة أو حتى الشركات لأنها تساعد على تجنب مضاعفات كثيرة عند وقوع الحوادث والإصابات المختلفة.

وأضافت هيئة الدواء: تأكد دائما من وجودها فى أماكن سهل الوصول لها وفى حالة الطوارئ القصوى لابد التواصل مع جهات الإنقاذ المختصة.