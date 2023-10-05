شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات البحرية يلتقى قائد العملية البحرية الأوربية (أطلانطا) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

التقى الفريق أشرف عطوه قائد القوات البحرية بالفريق بحرى/ خوسيه نونيز تورينت قائد العملية البحرية الأوروبية ( أطلانطا)، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكرى، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكرى مع مختلف الدول لدعم جهود الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة، حيث تناول اللقاء الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فيما يتعلق بالأمن البحرى بالمنطقة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

كما التقى قائد القوات البحرية بقائد العملية البحرية (حارس البحر) التابعة للقيادة البحرية لحلف شمال الأطلنطى، على هامش زيارة عدد من سفن العملية لقاعدة الإسكندرية البحرية، وذلك بحضور عدد من الملحقين العسكريين .

تضمن اللقاء عدداً من الموضوعات الخاصة بالحفاظ على الأمن البحرى بالمنطقة ، بالإضافة لإستعراض الأنشطة التى تم تنفيذها أثناء التدريب البحرى العابر فى نطاق الأسطول الشمالى بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية وعدد من القطع البحرية التابعة للعملية (حارس البحر) .

يأتى ذلك تأكيداً على الروابط المتميزة بين القوات البحرية المصرية ونظائرها بالدول الصديقة .