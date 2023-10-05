شكرا لقرائتكم خبر عن في زيارة للكلية الجوية.. محافظ الشرقية يقدم التهنئة بمناسبة انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار تلاحم كافة أطياف المجتمع المصرى مع القوات المسلحة ومشاركتهم الإحتفالات بذكرى مرور خمسين عاماً على نصر أكتوبر العظيم، استقبلت الكلية الجوية وفدًا برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق لتقديم التهنئة لقواتهم المسلحة بهذه المناسبة ومشاركتهم الاحتفال بها .

وألقى اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل زكى مدير الكلية الجوية كلمة رحب خلالها بالحضور، مؤكداً أن حرب أكتوبر 1973 جسدت تلاحم الشعب المصرى بكافة طوائفه مع قواته المسلحة لتحرير أرضه المقدسة وتحقيق النصر العظيم، كما أشار إلى حرص الكلية الجوية على غرس روح أكتوبر لدى الطلاب والإقتداء بجيلها العظيم .

وأعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن فخر وإعتزاز الشعب المصرى بما حققه جيشة العظيم، من بطولات وتضحيات إستعادت للوطن عزته وكبرياءه , مؤكداً أن قوة مصر تكمن فى وحدة الشعب وتلاحمه مع قواته المسلحة والوقوف يداً واحدة للعبور بها الى بر الأمان .

وأشار أعضاء الوفد إلى أن التاريخ سيذكر دائماً رجال القوات المسلحة وما يبذلوه من تضحيات لحماية الوطن والحفاظ على أمنة وإستقراره .

واختتمت الفعاليات بتبادل الدروع والتقاط بعض الصور التذكارية .