أخبار مصر.. الهيئة الوطنية تبدأ تلقى أوراق المرشحين بالانتخابات الرئاسية رسميًا

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها بدء الهيئة الوطنية للانتخابات تلقى أوراق المرشحين بالانتخابات الرئاسية رسميًا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران ينتهى من إجراءات الكشف الطبى

انتهى المرشح الرئاسي المحتمل، الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، من إجراء الكشف الطبي، اليوم الخميس، بمستشفى معهد ناصر، وذلك في اطار استعدادات وضوابط تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.

الأرصاد: استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق من محافظة مطروح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق من محافظة مطروح.

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ مطروح موقف التعامل مع السيول

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، موقف التعامل مع السيول، التى تعرضت لها المحافظة فى الساعات الاخيرة.

المصريون بفرنسا يحتفلون بنصر أكتوبر ويعلنون تأييدهم للرئيس السيسى الأحد

أعلن المصريون بفرنسا تنظيم وقفة احتفالية بالعاصمة باريس أمام برج إيفل يوم الاحد القادم لإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة والاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم .

التعليم توجه بتسجيل المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة إلكترونيا

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات بمراجعة وتدقيق بيانات تخفيض أو إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية وفق المستندات المقدمة، وبما يتوافق مع القرار الوزاري 113 لسنة 2023 بشأن المصروفات الدراسية، وتسجيل واستكمال بيانات الملف الإلكتروني الصحي والاجتماعي للطلاب الموجود باستمارة التلميذ الإلكترونية.

التموين: زيادة معدلات ضخ السكر بمعارض "أهلا مدارس" وطرح الكيلو بـ20 جنيها

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة فى مد معارض "أهلا مدارس" بالسلع الغذائية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة وتخفيف العبء عليهم بجانب أيضا استمرار زيادة ضخ المنتجات الغذائية فى كافة فروع ومنافذ المجمعات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية خاصة منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة.

الهيئة الوطنية تشكل لجنة لتلقى وفحص أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية.. صور

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارا بتشكيل لجنة لتلقى وفحص أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، برئاسة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية المستشار أحمد حسن سيد بنداري الرئيس بمحكمة الاستئناف، ونواب مدير الجهاز التنفيذي المستشار شادي ممدوح رياض مصطفى الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق عبد العزيز نائب الرئيس بمحكمة الاستئناف، واللواء أحمد إبراهيم مصطفي سليمان.

رئيس الوزراء يوجه ببدء إعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بالتعليم

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ببدء إعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني.

الإسكان: فتح باب تحويل حجز وحدات محدودى الدخل من مدينة لأخرى 10 أكتوبر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات، وذلك للمواطنين منخفضي الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، والذين تنطبق عليهم الشروط ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يقوموا بالتحويل مسبقًا، ولم يسبق تخصيص وحدات سكنية لهم بالإعلان المتقدم عليه.

الهيئة الوطنية تبدأ تلقى أوراق المرشحين بالانتخابات الرئاسية رسميًا

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، في تمام التاسعة صباح اليوم استقبال أوراق المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024، ولمدة 10 أيام تنتهى في 14 أكتوبر الجاري، يوميا حتى في الإجازات والعطلات الرسمية، على أن يتم غلقه في الخامسة مساء.

سعر الذهب اليوم الخميس يسجل 2150 جنيها للجرام عيار 21

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس الذي يسجل 2150 جنيها للجرام وذلك بالتزامن مع استمرار هبوط سعر الذهب في البورصة العالمية للجلسة الثامنة على التوالي وسط ارتفاع الدولار.

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لوديتى زامبيا والجزائر.. عودة إمام عاشور

أعلن البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر الجارى، والذى يتخلله وديتان أمام زامبيا والجزائر يومى 12 و16 أكتوبر الجارى بدولة الإمارات، فى إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

محمد الشناوى ثالث أكثر اللاعبين مشاركة بالعالم خلال 2023

احتل الحارس محمد الشناوى، قائد النادى الأهلى، المركز الثالث فى قائمة أكثر اللاعبين مشاركة فى العالم خلال 2023، حسبما كشف الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين " فيفبرو"، عن قائمة اللاعبين الأعلى مشاركة مع أنديتهم ومنتخبات بلدهم خلال الـ12 شهرًا الماضية.

اتحاد الكرة الإماراتى يدعم السعودية فى ملف الترشح لاستضافة مونديال 2034

أكد اتحاد الإمارات لكرة القدم دعمه الكامل لشقيقه الاتحاد السعودى فى ملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودى لكرة القدم نحو توفير كل الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة، وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم فى هذا الحدث العالمى بعد النجاحات الكبيرة التى تحققت فى استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.

خمسون عاما من النصر.. هنكمل الحلم.. القوات المسلحة تحتفل باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر.. والرئيس السيسى

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر، وشارك الرئيس، فى تحية السلام لشهداء حرب 6 أكتوبر 1973.

أمطار تضرب الساحل الشمالى ورفع الطوارئ.. رعد وبرق فى سماء مطروح .. تحذيرات للمسافرين على الطريق الدولى الساحلى.. 150 سيارة ومعدة لرفع مياه الأمطار بالإسكندرية..وغرف عمليات على مدار الساعة.. صور

شهدت محافظتا مطروح والإسكندرية، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، وهطول الأمطار الغزيرة إلى متوسطة، ففي مطروح صاحبت الأمطار أصوات للرعد وأضواء البرق، على مناطق متفرقة من المحافظة حتى الساحل الشمالي، بشكل متقطع، فى الوقت الذى لم تشهد فيه مناطق أخرى سقوطاً للأمطار حتى الآن.