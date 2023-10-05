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الجاليات المصرية تعلن تأييدها لترشح الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن أبناء الجالية المصرية في الخارج عن تأييدهم لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، حيث توافد المصريون في الخارج على السفارات والقنصليات في إريتريا واليونان، لتحرير تأييدات ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.

أشاد المصريون في الخارج بالإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي خلال الفترتين الماضيتين، خاصة في ملف دعم المصريين في الخارج وأبنائهم.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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