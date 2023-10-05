شكرا لقرائتكم خبر عن الجاليات المصرية تعلن تأييدها لترشح الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أبناء الجالية المصرية في الخارج عن تأييدهم لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، حيث توافد المصريون في الخارج على السفارات والقنصليات في إريتريا واليونان، لتحرير تأييدات ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.

أشاد المصريون في الخارج بالإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي خلال الفترتين الماضيتين، خاصة في ملف دعم المصريين في الخارج وأبنائهم.