شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تعلن عدم تقدم أحد بأوراق الترشح لانتخابات الرئاسة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إنه قد تم اليوم فتح باب تلقي طلبات المرشحين اليوم، لكن لم يتقدم أحد من بين المرشحين المحتملين للتقدم بأوراقه حتى الآن.

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، خلال تصريحات إعلامية أدلى أن اليوم اول أيام عمل لجنة تلقى طلبات ترشح الانتخابات الرئاسية، وأن اللجنة تشترط على المرشح التقدم بكافة المستندات التى نصت عليها، ولايجوز تأجيل التقدم بالتزكيات التى حصل عليها المرشح الرئاسي المحتمل من قبل مجلس النواب أو 25 ألف توكيل من المواطنين.

وأكد المستشار أحمد بندارى أن لجنة تلقى الأوراق جاهزة بالماسحات الضوئية لعد التوكيلات التى سيتقدم بها المرشحين لتأكد من صحتها وعددها، ومن المقرر أن يحصل كل مرشح على رمز انتخابى وان حجز الرموز بأسبقية التقدم بالاوراق.

وقال، إنه بالنسبة للكشف الطبي تم التنسيق مع وزارة الصحة وتحديد 3 مستفيات للكشف الطبي بمعرفه المجالس الطبية المتخصصة .

واستكمل، أن طالب الترشح يقوم بتقديم مستنداته ويتم فحص التوكيلات من الماسحات الضوئية للتاكد من صحتها او فحص التزكيات من قبل الامانة العامة لمجلس النواب للتأكد من صحتها .

ونشرت الأجهزة الأمنية قواتها أمام الباب الرئيسي للهيئة الوطنية في إطار الاستعدادات لاستقبال المرشحين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية.

وجهزت الهيئة الوطنية للانتخابات قاعة كبرى بالطابق الأرضي، لاستقبال المرشحين أو وكلائهم القانونيين، لتقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 ، حيث سيتمر فتح باب الترشح يوميا حتى في العطلات الرسمية من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخيرة، ولمدة 10 أيام تنتهى في 14 أكتوبر الجاري.

وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في أن يقوم المرشح أو وكيله بسحب نموذج الترشح من أحد موظفي الهيئة المتواجدين في القاعة ويقوم بملء البيانات المطلوبة ثم تسليم تذكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تذكية أو 25 توكيل من توكيلات المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري.

يقوم الموظف المعنى باستخدام ماسح ضوئي في عد توكيلات المواطنين إن وجدت أو التذكيات ثم استلام باقي المستندات المطلوبة من المرشح وهى:صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد طالب الترشح وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التقرير الطبي الخاص بالمرشح والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى والتوقيع على إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

وعقب الانتهاء الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمز تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.