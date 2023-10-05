شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة تستقبل أول قاضية على منصتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، منذ أيام، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024، ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الدولة، المستشار عادل فهيم عزب، رقم 689 لسنة 2023, باعتماد قرارات الجمعية العمومية لقضاة المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، بالحركة القضائية الجديدة لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024، وتوزيع الاختصاصات.





ولأول مرة شهدت منصة المحكمة التأديبية منذ تاريخ إنشائها، جلوس قاضية علي المنصة، فشهدت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بمجلس الدولة، التشكيل الجديد للمحكمة مع بداية العام القضائي الجديد ، ومن بينهم سيدات قاضيات.

ويضم تشكيل المحكمة كلًا من، المستشار فادى ربيع حبشى رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار إسلام محمد سمير نائب رئيس المحكمة، والمستشار أيمن صلاح الدين، والمستشار هيثم عادل فهيم محمد عزب، والمستشار نور الدين طه عبده كرسوع، والمستشار طارق محمد إبراهيم، والمستشار محمد كمال، والمستشارة نيفين أشرف حسن، والمستشارة عبير عبد العزيز، والمستشار أحمد عبد الوهاب، وتنعقد المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بمقر مجلس الدولة بالعباسية.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين المرأة وإعطائها كافة حقوقها الدستورية والقانونية والمساواة مع الرجل في التعيين بمجلس الدولة .