شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. لجنة تلقى أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة تعلن انتهاء اليوم الأول بدون متقدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها إعلان لجنة تلقى أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة انتهاء اليوم الأول بدون متقدمين..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء.. التعليم توجه بانتهاء حصر أعداد الطلبة المقيدين بالعام الدراسى الجديد منتصف أكتوبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من طباعة التقارير الخاصة بالإحصاء الاستقراري فصول وتلاميذ وهيئات التدريس للعام الدراسي2023/2024 واعتماده من مدير المدرسة وتسليمه إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية للانتهاء من إجراءات الاعتماد الإلكتروني منتصف أكتوبر الجارى.

قتلى وجرحى إثر هجوم على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص السورية

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، سقوط قتلى وجرحى إثر استهداف إرهابى بمسيرات لحفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص.

إصابة الدكتور هانى الناظر بالسرطان.. وابنه يؤكد: حالته صعبة ويحتاج الدعاء

طلب الدكتور محمد هاني الناظر استشاري الجلدية، و نجل الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الدعاء لوالده لأنه يمر بوعكة صحية شديدة.

لجنة تلقى أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة تعلن انتهاء اليوم الأول بدون متقدمين

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، في تمام الساعة الخامسة من مساء الخميس، اليوم الأول من المدة المحددة لتلقى أوراق الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، والذى يستمر لمدة 10 أيام حتى 14 اكتوبر الجارى يوميا وفى العطلات الرسمية من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير يغلق فى الثانية ظهرا.

54 قتيلا على الأقل فى هجوم مسيرات على حفل تخرج الكلية الحربية بحمص السورية

أفاد التلفزيون الرسمى السورى، الخميس، بأن هجوما بمسيرات على كلية عسكرية بعد انتهاء حفل تخرج ضباط فى محافظة حمص تسبب فى سقوط عدد من القتلى العسكريين والمدنيين، ذكرت وكالة روسية أن عددهم 54 على الأقل.

مسؤول سابق بالجيش الإيطالى: بناء القوات المسلحة المصرية بعد 67 "معجزة"

أجري الإعلامى أحمد الدرينى، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سلسلة الحوارات الخاصة التى تتزامن هذا العام مع اليوبيل الذهبي لحرب السادس من أكتوبر 1973، وتستهدف شرح الحرب المجيدة وتحليلها من منظور عالمى عسكريًّا واستراتيجيًّا وتاريخيًّا، وتسلط الضوء على عملية الخداع الاستراتيجي المصرية، وخطة العبور، ومراحل تطور الحرب، ومقارنة غرفة العمليات المصرية بغرفة عمليات العدو، وأهم المعارك التى شهدتها الحرب، ومواقف القوى الدولية آنذاك.

الجاليات المصرية تعلن تأييدها لترشح الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة

أعلن أبناء الجالية المصرية في الخارج عن تأييدهم لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، حيث توافد المصريون في الخارج على السفارات والقنصليات في إريتريا واليونان، لتحرير تأييدات ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.

الأرصاد: شبورة غدا وطقس مائل للحرارة والعظمى فى القاهرة 31 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غد الجمعة، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ مطروح موقف التعامل مع السيول

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، موقف التعامل مع السيول، التى تعرضت لها المحافظة فى الساعات الاخيرة.

كل ما تريد معرفته عن قائمة منتخب مصر النهائية لمعسكر أكتوبر

أعلن البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر الجارى، والذى يتخلله وديتان أمام زامبيا والجزائر يومى 12 و16 أكتوبر الجارى بدولة الإمارات، فى إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

فيتوريا معلقا على عرض أهلى جدة: مستمر مع منتخب مصر حتى 2026

تحدث البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، عن موقفه من التعاقد مع أهلى جدة قائلا: عقدى مستمر مع منتخب مصر حتى 2026، ومستمر مع المنتخب لتحقيق أهدافى وقناعاتى.

أكذوبة الموساد تنفجر بين مخالب "صقور مصر".. عزيمة المصريين تُربك دولة العدو بـ"زلزال العبور".. والاستخبارات الإسرائيلية تبتلع خطة الخداع وتسقط فى اختبار " ساعة الصفر "

طالما توهّم الإسرائيليون أنهم يملكون جهاز المعلومات الأقوى فى المنطقة، لكن حرب أكتوبر كشفت ضمن باقة ما فضحته عن الدولة العبرية، أنها كيان مهزوز ونمر من ورق، إذ نجحت القيادة وأجهزة الدولة المصرية فى تمرير واحدة من أقوى خطط الخداع، وأسقطت «الموساد» بضربة قاضية.

بطولات على رمال الفيروز.. "سيناء العربية" الذراع السرية للمخابرات الحربية أفزعت العدو بعمليات بطولية خلال حرب الاستنزاف.. أبطالها مدنيون وأزيح الستار عن اسمها ديسمبر 1968 والشيخ حسين المسعودى أول الشهداء

كان البطل عبدالمنعم خالد ابن السويس سائقا فى إحدى الشركات التى تذهب سياراتها للقاهرة كثيرا، وكان واحدا من شباب المدينة الباسلة الذين تصدوا لحماية منشآتها الحيوية بعد 5 يونيو 1967، وجمعوا الجنود الشاردين والأسلحة؛ لكنهم كانوا يبحثون عن دور أكبر لتحرير الأرض التى اغتصبها العدو الصهيونى، ولأجل هذا الهدف ذهب لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى إحدى سفرياته للقاهرة، وطلب منهم أن ينضم لأبطال المقاومة لمحاربة العدو الصهيونى، ولم يتحقق طلبه، لكنه كان الباب الذى انفتح على تأسيس «منظمة سيناء العربية»، التى نفذت عمليات فدائية عظيمة ضد الاحتلال، حسبما يذكر الكاتب الصحفى محمد الشافعى فى كتابه «حكاية المجموعة 39 قتال».

التموين: زيادة معدلات ضخ السكر بمعارض "أهلا مدارس" وطرح الكيلو بـ20 جنيها.. توفير العديد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة المجمدة بالمجمعات

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة فى مد معارض "أهلا مدارس" بالسلع الغذائية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة وتخفيف العبء عليهم بجانب أيضا استمرار زيادة ضخ المنتجات الغذائية فى كافة فروع ومنافذ المجمعات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية خاصة منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة.

المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران ينتهى من إجراءات الكشف الطبى

انتهى المرشح الرئاسي المحتمل، الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، من إجراء الكشف الطبي، اليوم الخميس، بمستشفى معهد ناصر، وذلك في اطار استعدادات وضوابط تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.

الأرصاد: استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق من محافظة مطروح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق من محافظة مطروح.

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ مطروح موقف التعامل مع السيول

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، موقف التعامل مع السيول، التى تعرضت لها المحافظة فى الساعات الاخيرة.

المصريون بفرنسا يحتفلون بنصر أكتوبر ويعلنون تأييدهم للرئيس السيسى الأحد

أعلن المصريون بفرنسا تنظيم وقفة احتفالية بالعاصمة باريس أمام برج إيفل يوم الاحد القادم لإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة والاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم.

التعليم توجه بتسجيل المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة إلكترونيا

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات بمراجعة وتدقيق بيانات تخفيض أو إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية وفق المستندات المقدمة، وبما يتوافق مع القرار الوزاري 113 لسنة 2023 بشأن المصروفات الدراسية، وتسجيل واستكمال بيانات الملف الإلكتروني الصحي والاجتماعي للطلاب الموجود باستمارة التلميذ الإلكترونية.

التموين: زيادة معدلات ضخ السكر بمعارض "أهلا مدارس" وطرح الكيلو بـ20 جنيها

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة فى مد معارض "أهلا مدارس" بالسلع الغذائية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة وتخفيف العبء عليهم بجانب أيضا استمرار زيادة ضخ المنتجات الغذائية فى كافة فروع ومنافذ المجمعات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية خاصة منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة.

الهيئة الوطنية تشكل لجنة لتلقى وفحص أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية.. صور

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارا بتشكيل لجنة لتلقى وفحص أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، برئاسة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية المستشار أحمد حسن سيد بنداري الرئيس بمحكمة الاستئناف، ونواب مدير الجهاز التنفيذي المستشار شادي ممدوح رياض مصطفى الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق عبد العزيز نائب الرئيس بمحكمة الاستئناف، واللواء أحمد إبراهيم مصطفي سليمان.

رئيس الوزراء يوجه ببدء إعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بالتعليم

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ببدء إعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني.

الإسكان: فتح باب تحويل حجز وحدات محدودى الدخل من مدينة لأخرى 10 أكتوبر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات، وذلك للمواطنين منخفضي الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، والذين تنطبق عليهم الشروط ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يقوموا بالتحويل مسبقًا، ولم يسبق تخصيص وحدات سكنية لهم بالإعلان المتقدم عليه.

الهيئة الوطنية تبدأ تلقى أوراق المرشحين بالانتخابات الرئاسية رسميًا

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، في تمام التاسعة صباح اليوم استقبال أوراق المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024، ولمدة 10 أيام تنتهى في 14 أكتوبر الجاري، يوميا حتى في الإجازات والعطلات الرسمية، على أن يتم غلقه في الخامسة مساء.

سعر الذهب اليوم الخميس يسجل 2150 جنيها للجرام عيار 21

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس الذي يسجل 2150 جنيها للجرام وذلك بالتزامن مع استمرار هبوط سعر الذهب في البورصة العالمية للجلسة الثامنة على التوالي وسط ارتفاع الدولار.

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لوديتى زامبيا والجزائر.. عودة إمام عاشور

أعلن البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر الجارى، والذى يتخلله وديتان أمام زامبيا والجزائر يومى 12 و16 أكتوبر الجارى بدولة الإمارات، فى إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

محمد الشناوى ثالث أكثر اللاعبين مشاركة بالعالم خلال 2023

احتل الحارس محمد الشناوى، قائد النادى الأهلى، المركز الثالث فى قائمة أكثر اللاعبين مشاركة فى العالم خلال 2023، حسبما كشف الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين " فيفبرو"، عن قائمة اللاعبين الأعلى مشاركة مع أنديتهم ومنتخبات بلدهم خلال الـ12 شهرًا الماضية.

اتحاد الكرة الإماراتى يدعم السعودية فى ملف الترشح لاستضافة مونديال 2034

أكد اتحاد الإمارات لكرة القدم دعمه الكامل لشقيقه الاتحاد السعودى فى ملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودى لكرة القدم نحو توفير كل الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة، وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم فى هذا الحدث العالمى بعد النجاحات الكبيرة التى تحققت فى استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.

خمسون عاما من النصر.. هنكمل الحلم.. القوات المسلحة تحتفل باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر.. والرئيس السيسى يشارك فى تحية السلام لشهداء العبور.. ويؤكد: الجيش المصرى تمكن بالفكر والتخطيط والعزيمة أن يحقق نصر أكتوبر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر، وشارك الرئيس، فى تحية السلام لشهداء حرب 6 أكتوبر 1973.

أمطار تضرب الساحل الشمالى ورفع الطوارئ.. رعد وبرق فى سماء مطروح .. تحذيرات للمسافرين على الطريق الدولى الساحلى.. 150 سيارة ومعدة لرفع مياه الأمطار بالإسكندرية..وغرف عمليات على مدار الساعة.. صور

شهدت محافظتا مطروح والإسكندرية، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، وهطول الأمطار الغزيرة إلى متوسطة، ففي مطروح صاحبت الأمطار أصوات للرعد وأضواء البرق، على مناطق متفرقة من المحافظة حتى الساحل الشمالي، بشكل متقطع، فى الوقت الذى لم تشهد فيه مناطق أخرى سقوطاً للأمطار حتى الآن.