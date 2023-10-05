شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى ممثلى 30 من الشركات الهندية الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع ممثلي 30 من الشركات الهندية الكبرى على هامش ملتقى الأعمال المصري الهندي المنعقد في شرم الشيخ، بحضور ممثلى 1200 شركة هندية في القطاعات المختلفة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مرخرا "براين دايفيس"، الرئيس التنفيذي لشركة "C2X"، التي تم تأسيسها مؤخراً كأحد أذرع شركة A.P. Moller Maersk.