شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا بالقاهرة يهنئ الشعب المصرى بذكرى الــ 50 لحرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ سفير روسيا فى القاهرة جيورجى بوريسينكو، الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة.

وقال جيورجي ـــ فى بيان صحفي صدر عن سفارة روسيا فى القاهرة، اليوم/الخميس/: "نهنئكم من صميم القلب بمناسبة العيد الكبير لجمهورية مصر العربية - يوم القوات المسلحة، الذي يحتفل به في 6 أكتوبر بمناسبة النصر العسكري البطولي عام 1973 وبعد مرور 50 عامًا، يظل رمزًا ألمعًا لشجاعة ووطنية الجندى المصرى، الذي أظهر إرادة لا تتزعزع ودافع عن كرامة الوطن".

وأضاف: "هذه الذكرى المصرية تجد استجابة واسعة النطاق في روسيا وقفت موسكو في تلك الأيام المصيرية إلى جانب مصر دعماً كاملاً في الدفاع عن سيادتها".