أخبار مصر

سفير روسيا بالقاهرة يهنئ الشعب المصرى بذكرى الــ 50 لحرب أكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا بالقاهرة يهنئ الشعب المصرى بذكرى الــ 50 لحرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ سفير روسيا فى القاهرة جيورجى بوريسينكو، الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة.

 

وقال جيورجي ـــ فى بيان صحفي صدر عن سفارة روسيا فى القاهرة، اليوم/الخميس/: "نهنئكم من صميم القلب بمناسبة العيد الكبير لجمهورية مصر العربية - يوم القوات المسلحة، الذي يحتفل به في 6 أكتوبر بمناسبة النصر العسكري البطولي عام 1973 وبعد مرور 50 عامًا، يظل رمزًا ألمعًا لشجاعة ووطنية الجندى المصرى، الذي أظهر إرادة لا تتزعزع ودافع عن كرامة الوطن".

 

وأضاف: "هذه الذكرى المصرية تجد استجابة واسعة النطاق في روسيا وقفت موسكو في تلك الأيام المصيرية إلى جانب مصر دعماً كاملاً في الدفاع عن سيادتها".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا