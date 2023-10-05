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من الساحل للجيزة.. رحلة الإيقاع بمدير شركة هارب من ربع قرن سجن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على مدير شركة للاستثمار العقاري هارب من 112 حكما قضائيا بإجمالي 339 سنة سجن بحدائق أكتوبر.

إدارة الرصد تابعت شكوى ملاك عدد من الوحدات بأحد المشروعات السكنية بمنطقة الساحل الشمالى التمسوا تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم ضد مدير شركة؛ لاتهامه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهم مدير شركة للاستثمار العقارى مطلوب للتنفيذ عليه فى 112 حكمًا بتهم "شيك – نصب – تبديد – إستيلاء" بإجمالي مدة حبس بلغت 339 سنة وكفالات مالية.

بتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من وحدة مباحث حدائق أكتوبر من ضبطه بمحل اختبائه وأقر بالأحكام الصدارة ضده وتولت النيابة العامة التحقيق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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