اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.. بنداري: لم يتقدم أحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لم يتقدَّم أحد بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، خلال اليوم الأول من الأيام العشر المخصصة لتلقي طلبات الترشح.

وقال المستشار أحمد بنداري، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن الهيئة الوطنية للانتخابات اختتمت اليوم الأول المخصص لتلقي طلبات الترشح عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم، وفق الجدول الزمني الذي سبق وأعلنته الهيئة عن إجراءات وضوابط الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأشار إلى أن العمل سيظل مستمرًا طوال الأيام التسعة المتبقية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الثانية ظهرًا.