تقرير حديث لـ"إياتا" يكشف ارتفاع عدد الرحلات الجوية خلال أغسطس الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلن ويلي والش رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، استمرار زيادة الاتجاه القوي لحركة الركاب خلال شهر أغسطس الماضي، وارتفع إجمالي الرحلات الجوية في أغسطس الماضي بنسبة 28.4٪ مقارنة بأغسطس 2022 على الصعيد العالمي، وجميع الأسواق سوف تشهد مكاسب بنسبة مئوية من رقمين على أساس سنوي .

جاء ذلك في تقرير أصدره "إياتا" عن أدى الطلب على السفر الجوي وحركة الركاب خلال أغسطس الماضي، أوضح خلاله تعافي صناعة الطيران بشكل كامل وأصبح تركيز شركات الطيران على تلبية حجم الطلب المتزايد عليها من الشركات والأفراد على تنظيم رحلات إضافية، وأن الصناعة مصممة على تأمين مستقبل مستدام طويل الأجل من خلال تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 .

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 27.3٪ في حركة المرور في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت السعة بنسبة 22.7٪ وارتفع عامل الحمل بنسبة 3.0 نقطة مئوية إلى 83.1٪.

وشهدت شركات الطيران الأفريقية زيادة في حركة المرور بنسبة 26.1٪ في أغسطس الماضي مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت سعة أغسطس بنسبة 25.5٪ وارتفع عامل الحمولة بنسبة 0.4 نقطة مئوية إلى 76.2٪.

وشهدت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 98.5٪ في حركة المرور في أغسطس الماضي مقارنة بأغسطس 2022، واستمرت في قيادة المناطق، وارتفعت السعة بنسبة 85.5٪ وزاد عامل الحمل بنسبة 5.5 نقطة مئوية إلى 84.2٪.

وارتفعت حركة مرور شركات النقل الأوروبية في أغسطس الماضي بنسبة 13.6٪ مقابل أغسطس 2022، وزادت السعة بنسبة 12.3٪، وارتفع عامل الحمل بنسبة 1.1 نقطة مئوية إلى 86.8٪.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية زيادة في حركة المرور بنسبة 18.6٪ في أغسطس الماضي مقابل فترة 2022، وزادت القدرة بنسبة 17.5٪، وتحسن عامل الحمل بنسبة 0.8 نقطة مئوية إلى 87.7٪، وهو الأعلى بين المناطق للشهر الثالث على التوالي.

وارتفعت حركة شركات الطيران في أمريكا اللاتينية بنسبة 26.4٪ مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، وارتفعت القدرة في أغسطس بنسبة 23.8٪ وارتفع عامل الحمل 1.7 نقطة مئوية إلى 80.1٪.