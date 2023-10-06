المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران ينتهي من إجراءات الكشف الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أنهى المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إجراءات الكشف الطبي، اليوم الخميس، بمستشفى معهد ناصر، واللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

وأعلن "زهران" في بيان، اعتزامه الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، بدعم من الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، وعدد من الأحزاب الأخرى في مقدمتها حزب العدل.

ودشن الدكتور فريد زهران حملته الانتخابية في مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي 3 أكتوبر.

وحصل الدكتور فريد زهران على تزكيات من أعضاء البرلمان، تدعم ترشحه في انتخابات الرئاسة، حيث تجاوز عدد التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات وهو ٢٠ عضوا بالبرلمان.

وشملت التزكيات نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ونواب حزب العدل وأحزاب أخرى وعدد من المستقلين.