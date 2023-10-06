شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 6/10/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:24 ص
موعد صلاة الظهر 12:43 م
موعد صلاة العصر 05: 4 م
موعد صلاة المغرب 6:36 م
موعد صلاة العشاء 7:53 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:28 ص
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:09 م
موعد صلاة المغرب 6:40 م
موعد صلاة العشاء 7:58 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:19 ص
موعد صلاة الظهر 12:39 م
موعد صلاة العصر 4:00 م
موعد صلاة المغرب 6:32 م
موعد صلاة العشاء 7:49 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:13 ص
وقت صلاة الظهر 12:31 م
موعد صلاة العصر 3:53 م
وقت صلاة المغرب 6:25 م
وقت صلاة العشاء 7:40 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:37 م
موعد صلاة العصر 00: 4 م
موعد صلاة المغرب 6:33 م
موعد صلاة العشاء 7:45 م
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز