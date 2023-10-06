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عالم مصرى ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لعلماء العالم بمجال أمراض الجلد

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القاهرة - سامية سيد - اختارت جامعة ستانفورد الأمريكية، للعام الثالث على التوالي، الدكتور محمد لطفى الساعى أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بالمركز القومي للبحوث وعضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ضمن قائمة أسماء أعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهادا فى مجال طب أمراض الجلد خلال العام الحالي 2023 .

وأعرب الدكتور محمد الساعي فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، عن سعادته وفخره بهذا الاختيار ورفع اسم مصر في جميع المحافل العلمية الدولية المتميزة .

وأوضح أن جامعة ستانفورد الأمريكية أصدرت قائمة بأسماء أعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهادا في مختلف التخصصات اعتمادا على قاعدة بيانات ‎ Scopu، على أساس مؤشرات الاقتباس الموحدة، وعدد الاستشهادات، و معامل "هيرش" والتأليف المشترك ، لافتا إلى أنه تم نشر هذا التقرير في دار النشر الدولية Elsevier بتاريخ 4 أكتوبر الحالي.

والدكتور محمد لطفي الساعي حاصل على العديد من الجوائز والتكريمات الدولية والمحلية منها جائزة الدولة التشجيعية في مناسبتين، كما حصل على جائزة الاتحاد الأفريقي في العلوم ، وتم تكريمه بنوط الامتياز من الطبقة الأولى في عام 2017.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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