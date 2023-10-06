شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي(المنيا – الوادي الجديد)، اليوم الجمعة : (21ربيع أول 1445هـ)، الموافق(6 / 10 /2023م)، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم "، وذلك على النحو التالي:



