شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الخارجية: انتصارات أكتوبر معجزة عسكرية برهنت على بسالة جيش مصر وقوته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية: "إننا نحتفل اليوم باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة، خمسون عاماً مضت ومشاعر الفخر بتلك الملحمة ما تزال حاضرة فى نفس كل مصرى ومصرية".

وأضاف المتحدث - في تدوينة عبر حسابه على منصة " اكس" اليوم الجمعة- "معجزة عسكرية برهنت على بسالة جيش مصر وقوة إرادته .. في هذا اليوم العظيم نوجه تحية تقدير وإجلال لقواتنا المسلحة وقادتها المخلصين على مر التاريخ".

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