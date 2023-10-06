شكرا لقرائتكم خبر عن 17 أكتوبر احتفالات اليوم العالمى للغذاء "المياه هى الحياة والغذاء الآمن ينقذ الأرواح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت منظمات الأمم المتحدة حملة لتحفيز دول العالم شعوب وحكومات للمشاركة فى الاحتفالات باليوم العالمى للغذاء والذى يوافق يوم 17 أكتوبر من كل عام، حيث صدرت منظمة الصحة العالمية عدد من الإحصائيات المرتبطة بالغذاء الآمن وبعض المواصفات الغذائية الآمنة لإنقاذ الأرواح، فيما أطلقت منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة أيضا حملة تحت شعار "المياة هى الحياة والمياة هى الغذاء ولا تتركوا أحد خلف الركب".

وأوضحت منظمة الصحة العالمية عبر صفحتها الرسمية استعدادا للاحتفال باليوم العالمى للغذاء 17 أكتوبر 2023، أن هناك حوالى 1600000 شخص يصابون بالمرض في يوم واحد في المتوسط بسبب الأغذية غير الآمنة، فيما يكون هناك 340طفلاً دون سن الخامسة يلقون حتفهم يومياً في المتوسط بسبب أمراض منقولة بالأغذية يمكن الوقاية منها، وأن هناك 200 مرض ناجم عن الأغذية غير الآمنة مثل الإسهال وصولا إلى السرطانات.

وحددت منظمة الصحة العالمية بعض المواصفات الغذائية الآمنة التى قد تنقذ الأرواح من الموت، حيث يصاب شخص واحد كل 10 أشخاص في العالم بالأمراض المنقولة بالأغذية كل عام، مؤكدة أن المواصفات الغذائية الصحيحة تساعد على ضمان السلامة.

أما منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فأطلقت حملة تحت شعار "المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء.

لا تتركوا أي أحد خلف الركب"، مؤكدة أن المياه ضرورية للحياة على كوكب الأرض، و تغطي معظم سطح الأرض وتشكل أكثر من 50 % من أجسامنا وتنتج الأغذية التي نتناولها وتدعم سبل كسب العيش، وخاصة أن الموارد محدودة، و آن الأوان لعدم اعتباره من المسلّمات بعد الآن. فما نأكله وطريقة إنتاج الأغذية يؤثران على المياه، والبشر قادرون معًا على اتخاذ إجراءات تتعلق بالمياه من أجل الأغذية وتحقيق التغيير المنشود.

وشددت منظمة الغذاء والزراعة بالامم المتحدة على ضرورة أن يتعين على الحكومات والقطاع الخاص والمزارعين والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والأفراد العمل معًا، من أجل مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، وعلينا إنتاج مزيد من الأغذية والألياف وعلف الحيوانات والوقود الأحيائي بكميات أقل من المياه، مع ضمان توزيع المياه بالتساوي، وحماية نظمنا الغذائية المائية، وعدم ترك أي أحد خلف الركب، وان كل واحد منا، ومن ضمنهم الشباب، قادر على اتخاذ إجراءات تتعلق بالمياه من أجل مستقبل الغذاء والإنسان وكوكب الأرض.