شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يهنئ الرئيس السيسى وجيش مصر والشعب بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الجمعة، التهنئة والتقدير للقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى وجيش مصر العظيم والشعب مصر الكريم فى الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر، والذى يسترجع كل معانى الكرامة والتضحية ويعكس صلابة إرادة الشعب المصرى، وما تحمله أمتنا تاريخ وحضارة وإخلاص الوطن.

وقال شكري إن ملحمة أكتوبر تجسد الإعجاز الذي تمثل في القدرة على استشراف المستقبل والاستناد إلى شرعية الحرب من أجل السلام، وستظل نموذجاً يحتذى به في كيفية تسخير الأدوات العسكرية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية من أجل هدف قومى بدا للعالم وكأنه مستحيل.

وأضاف: "أنى على ثقة أن استلهام روح أكتوبر النضالية من خلال إحياء ذكراها هو بمثابة ضخ طاقة جديدة للعمل الوطني لاستكمال مسيرة التنمية، والعبور بأجيالنا الجديدة نحو مستقبل أفضل، كل نصر ومصرنا الغالية بخير".