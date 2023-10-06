عقب تبادل لإطلاق النار.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأحد مرورجي المواد المخدرة «سبق اتهامه في عدد 12 قضية آخرهم قضية مخدرات ومحكوم عليه في 16 قضية، بمركز شرطة إدفو بأسوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ما أسفر عن مصرعه.

وعثر بحوزة المتهم على كمية لمخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام، كمية لمخدر الآيس الشابو- سيارة بدون لوحات معدنية- بندقية آلية- خزينة- عدد من الطلقات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.