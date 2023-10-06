"خلص عليها وسابها غرقانة في دمها".. عاطل يمزق جسد جارته بسلاح أبيض في الغربية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل بالغربية لاعتدائه على سيدة بسلاح أبيض فأودى بحياتها لخلافات حول الجيرة.

تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية بحدوث مشاجرة ووجود متوفاة بدائرة القسم.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين عاطل وربة منزل "مُصابة بجروح متفرقة بالجسم" وتوفيت فور نقلها للمستشفى.

كشفت التحريات أن سبب وقوع الحادث هو حدوث خلافات جيرة بصفة مستمرة، حيث قام خلالها الأول بالتعدي على المجني عليها بقطعة سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.