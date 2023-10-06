خلي بالك من الرادار.. تحرير 64 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 64261 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 14354 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 679 مخالفة السير بدون تراخيص، و9 دراجات نارية مخالفة، 18 مخالفة موقف عشوائي، 6مخالفات شروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.