خلي بالك من الرادار.. تحرير 64 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير ‏64261 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 14354 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 679 مخالفة السير بدون تراخيص، و‏9 دراجات نارية مخالفة، 18 مخالفة موقف عشوائي، 6مخالفات شروط التراخيص.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع