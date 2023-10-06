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خلي بالك من الرادار.. تحرير 64 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير ‏64261 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 14354 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 679 مخالفة السير بدون تراخيص، و‏9 دراجات نارية مخالفة، 18 مخالفة موقف عشوائي، 6مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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