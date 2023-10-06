شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الهيئة الوطنية تواصل تلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذى بدأ أمس الخميس ويستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجارى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذى بدأ أمس الخميس ويستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجارى، حيث تستقبل الهيئة المرشحين أو وكلاءهم يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير.

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية العسكرية بحمص في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين. رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال سبتمبر الماضى تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر سبتمبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تفقدا سير امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

النقل: فتح الحركة المرورية على طريق بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقى النقل: فتح الحركة المرورية على طريق بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقى أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا إعلاميا بشأن تنظيم الحركة المرورية في المسافة من بنها حتى كفر شكر والتي تم إنهاء تنفيذها بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعة المسافة من بنها إلى المنصورة، وإنشاء الطريق الحر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كم بعرض 4 حارات مرورية، ليتكامل مع الاتجاه القائم غرب الرياح التوفيقي بعرض 4 حارات مرورية، حيث أوضحت الوزارة في بيانها النقاط التالية:- وزير التعليم يتفقد امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل 30 آلاف وظيفة معلم مساعد رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال سبتمبر الماضى

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، تعمل في أكثر من 500 مشروع تنموي (تم وجارٍ تنفيذها) بسيناء ومدن القناة، بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه، وذلك خلال 9 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لخدمة أهالينا بسيناء ومدن القناة.

الهيئة الوطنية تتلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثانىمصر تدين الهجوم الإرهابى على الكلية العسكرية بحمص وتعزى سورياالإسكان: تنفيذ أكثر من 500 مشروع بسيناء ومدن القناة بقيمة تتخطى 30 مليار جنيهتوافد المواطنين على النصب التذكارى للاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر

توافد منذ قليل، عدد كبير من المواطنين، على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في النصب التذكاري، للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر، وكان في مقدمة الحضور عدد من أفراد أسرة عثمان احمد عثمان.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31 درجةحدائق القاهرة تستقبل اليوم زوارها مجانا احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

تستقبل اليوم حدائق محافظة القاهرة زوارها مجانا، وذلك احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر الخمسين، وفقا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واستعدت الحدائق لاستقبال الزوار من خلال تخصيص برامج ترفيهية للزوار وعروض فنية.