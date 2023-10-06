شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الهيئة الوطنية تواصل تلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذى بدأ أمس الخميس ويستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجارى.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..الهيئة الوطنية تتلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثانى
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذى بدأ أمس الخميس ويستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجارى، حيث تستقبل الهيئة المرشحين أو وكلاءهم يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير.
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية العسكرية بحمص في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.
رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال سبتمبر الماضى
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر سبتمبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
النقل: فتح الحركة المرورية على طريق بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقى
أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا إعلاميا بشأن تنظيم الحركة المرورية في المسافة من بنها حتى كفر شكر والتي تم إنهاء تنفيذها بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعة المسافة من بنها إلى المنصورة، وإنشاء الطريق الحر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كم بعرض 4 حارات مرورية، ليتكامل مع الاتجاه القائم غرب الرياح التوفيقي بعرض 4 حارات مرورية، حيث أوضحت الوزارة في بيانها النقاط التالية:-
توافد منذ قليل، عدد كبير من المواطنين، على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في النصب التذكاري، للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر، وكان في مقدمة الحضور عدد من أفراد أسرة عثمان احمد عثمان.
الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
تستقبل اليوم حدائق محافظة القاهرة زوارها مجانا، وذلك احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر الخمسين، وفقا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واستعدت الحدائق لاستقبال الزوار من خلال تخصيص برامج ترفيهية للزوار وعروض فنية.
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